スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、中日などでプレーした金村義明氏が１１日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、１０日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）で本盗を決めたソフトバンク・周東のプレーを分析した。

「周東のこれ見ていたけどねえ。バッターは柳田。左打者やのに。普通はあんなん怒るけどなあ。（捕手から死角になる）右打者なら分かるけどね。タイミングはばちばちアウトやんか！ あれキャッチャーが片手でタッチして持っていかれてボールはじいただけでね」

ソフトバンクが１点を追う３回２死三塁。ロッテ・毛利がソフトバンク・柳田への初球を投げる前に、三塁走者の周東がスタートを切った。タイミングは際どかったが、捕手・松川のミットから白球がこぼれ、同点に追いついた。

「８、９番ぐらいの打者で打てないと見込むのやったら分かる」と前置きした上で「走られたギータ（柳田）は『お前、ええ加減にせえよ』とね。昔、（巨人の）長嶋（茂雄）さんがホームスチールして、次の広岡（達朗）さんが怒ったいう話もあるしな。（強打者の時には）やらない、やらない。絶対にやらない。左ピッチャーやから盗めていったんやろうけど…」と明かした。