土日8回、知多半島5路線をETC1,000円で乗り放題！ 愛知道路コンセッション「知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画」

記事ポイント 知多半島の有料道路4路線＋猿投グリーンロードが2026年6月の土日限定でETC1日1,000円乗り放題に対象路線内であれば何度乗り降りしても料金は1,000円のみ、利用予定日の2営業日前までの事前申込が必要知多半島道路沿いに2026年3月28日オープンの阿久比パーキングエリア（上り）が誕生、本格肉まん専門店や地元そば処が揃う 知多半島の有料道路4路線＋猿投グリーンロードが2026年6月の土日限定でETC1日1,000円乗り放題に対象路線内であれば何度乗り降りしても料金は1,000円のみ、利用予定日の2営業日前までの事前申込が必要知多半島道路沿いに2026年3月28日オープンの阿久比パーキングエリア（上り）が誕生、本格肉まん専門店や地元そば処が揃う

愛知県の知多半島を巡るドライブが、今年の6月はぐっとお得になります。

愛知道路コンセッションが、2026年6月の土日限定でETC1日1,000円の乗り放題企画を実施します。

海の幸・絶景・空港と、週末ドライブの目的地がひとつの半島にぎっしり詰まっています。

愛知道路コンセッション「知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画」





企画名：知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画実施期間：2026年6月の土日限定料金：1日1,000円（ETC利用）対象路線：知多半島道路、南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、猿投グリーンロード申込条件：利用予定日の2営業日前までに事前申込申込先：公式サイト（arc-ryoukin-etc.jp）に掲載されます問い合わせ：愛知道路コンセッション株式会社 管理部料金施策グループ TEL 0569-21-2721

愛知道路コンセッションが運営する知多半島道路・南知多道路・知多横断道路・中部国際空港連絡道路の4路線と猿投グリーンロードが、2026年6月の毎週土日に限り、ETC利用で1日1,000円の乗り放題となります。

対象路線内であれば何度乗り降りしても料金は1日1,000円のみで、複数の観光スポットをはしごするドライブ旅行に最適です。

利用には、利用予定日の2営業日前までの事前申込が必要です。

土日の週末ドライブを計画する際は、早めに申込手続きを済ませておくとスムーズです。

新設・阿久比パーキングエリア（上り）のグルメ





2026年3月28日に新規オープンした阿久比パーキングエリア（上り）には、本格中華まん専門店・地元産そばの専門店・24時間営業のコンビニエンスストアという3つのテナントが揃っています。

乗り放題企画と組み合わせれば、ドライブの途中にここでしか食べられない味に立ち寄れます。

玲玲香包（リンリンシャンバオ）ジャンル：本格肉まん専門店場所：阿久比パーキングエリア（上り）内

秘伝のレシピで作る「特製肉まん」、角煮がたっぷり詰まった「角煮まん」、「エビチリまん」など個性豊かなラインナップが揃います。

他の店舗では最大3時間待ちの行列ができ、テレビでも取り上げられた人気店で、ドライブの途中に立ち寄るだけで旅の記念になります。

知多美人そばジャンル：そば／甘味処場所：阿久比パーキングエリア（上り）内使用素材：阿久比町周辺産のそばの実・阿久比町産玄米

阿久比町周辺で収穫されたそばの実と、同町産の玄米を使用したそばは、この店舗でしか味わえない一杯です。

店舗の入口には手作りの知多木綿の暖簾が掲げられ、地域の文化が染み込んだ落ち着いた空間でいただけます。

ファミリーマート阿久比PA上り店営業時間：24時間場所：阿久比パーキングエリア（上り）内

24時間営業のコンビニエンスストアが併設されており、早朝出発の際の軽食調達や、深夜帰りの買い物にも対応しています。

知多半島のおすすめ立ち寄りスポット





知多半島道路沿いには、海産物・空港・体験型施設など、目的に合わせて選べるスポットが点在しています。

乗り放題企画を活用すれば、1日で複数箇所をはしごできます。

中部国際空港（セントレア）最寄りIC：セントレア東IC

中部国際空港（セントレア）では、航空機が発着する様子を展望エリアからのんびり眺めたり、レストラン街で名古屋グルメを楽しんだりできます。

セントレアオリジナルのお土産も充実しており、旅行気分をそのまま持ち帰れます。

えびせんべいの里最寄りIC：美浜IC

えびせんべいの里では、多彩な味のえびせんべいを試食しながら購入できるほか、体験コーナーで巨大えびせんべいの作成にも挑戦できます。

棚いっぱいに並んだ袋入りせんべいや干物系商品の中から、自分好みの一品を選ぶ時間が旅の醍醐味です。





魚太郎最寄りIC：南知多IC

魚太郎では、海を目の前に手ぶらで浜焼きバーベキューを楽しめます。

新鮮な海の幸を使った海鮮丼・焼き物を味わえるほか、鮮魚・干物・貝類の中から好みの品を選んで購入することもできます。

豊浜 魚ひろば最寄りIC：豊丘IC

豊浜 魚ひろばでは、豊富な種類の鮮魚・干物・貝類を手に取りながら選べる市場感覚の買い物が楽しめます。

選んだ海産物をその場で焼いて食べるスタイルで、旬の味をダイレクトに堪能できます。





2026年6月の土日限定・ETC1日1,000円という条件で、知多半島道路・南知多道路・知多横断道路・中部国際空港連絡道路・猿投グリーンロードを自由に乗り降りできます。

セントレアから浜焼きバーベキュー、えびせんべいの試食まで、半日から1日で複数の目的地を巡れる週末ドライブに活用できます。

愛知道路コンセッション「知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画」の紹介でした。

よくある質問

Q. 乗り放題企画の申込はいつまでに必要ですか。

A. 利用予定日の2営業日前までの事前申込が必要です。

申込方法の詳細は公式サイト（arc-ryoukin-etc.jp）に掲載されます。

Q. 対象路線以外の道路も1,000円で利用できますか。

A. 乗り放題の対象は知多半島道路・南知多道路・知多横断道路・中部国際空港連絡道路・猿投グリーンロードの5路線です。

対象路線外の道路は別途通常料金が必要です。

Q. 阿久比パーキングエリア（上り）のテナントへの問い合わせ先はどこですか。

A. 阿久比パーキングエリアを運営する愛知多の種の情報はaichita.comに掲載されます。

乗り放題企画全般の問い合わせは愛知道路コンセッション（TEL 0569-21-2721）が受け付けています。

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