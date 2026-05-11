南砺市の２つの市立病院の再編についての住民説明会が、先週金曜日の夜に開かれました。田中市長が「医療の持続可能性を考えると現状維持は難しい」と理解を求めたのに対し、住民からは再編に反対する意見が相次ぎました。



田中市長

「我々も将来、持続可能な住民の皆さんへの安心の医療を提供できるしくみは、どういうしくみがいいのかということを、実は１～２年前から考え始めていたということでございます」





先週金曜日の夜。福光地域にある南砺市役所で開かれた住民説明会には、およそ１４０人が集まりました。南砺市は、井波地域にある南砺市民病院と、福光地域にある南砺中央病院の２つの市立病院について、２年から３年後をめどに再編する方針を示しています。救急や手術などの急性期医療を市民病院に集約し、中央病院は長期療養が必要な人の日常生活への復帰を支援する病院とする計画です。市によりますと、南砺市民病院はドクターカーを配備しているほか高齢者疾患にも幅広く対応していて、救急機能が南砺中央病院より充実していることなどが再編案の大きな理由となっています。説明会では、福光地域の医療の拠り所となっている南砺中央病院の現状維持や、整形外科の存続を求める意見が相次ぎました。男性「南砺市民病院と南砺中央病院の役割を変えればどうですか」「なんであんな遠い所にそんな拠点の病院を置くのか、到底私には理解できません、以上です」田中市長「地図上の真ん中とかということでなくて、医療の資源のその中心というものを考えるとやはり、南砺市民のほうがここに医師もいらっしゃるので、そちらに集めたほうが効果的、効率的だということです」男性「南砺中央病院の現状の変更には反対であります。反対。整形外科は南砺中央病院の看板ながです」「だんだん歳いくと（歳をとると）遠くへ行けません」説明会に参加した高校生からは、より丁寧な情報発信を求める声も上がりました。高校３年生「僕はたまたまご縁あってこの場に来させていただいたが、はっきり言えば僕はこの場に来るまでは、こんな話し合いがされているとかは、少なくとも僕は知りませんでした」「できるだけやっぱり市民の方のために（病院再編を）やってるのを、念頭に置いてほしいと思って」人口減少と高齢化が進む中で、これからの医療体制をどう組み立てていくのか。暮らしに密接にかかわる問題だけに、住民の率直な思いをくみ取りながら再編を進めていくことの難しさが、改めて浮き彫りとなりました。女性「住民の声を本当にきいているのかなあ」「もう少しはっきりと、（懸念に対して将来は）こういうふうにやっていくからみんな安心してね、ということが言えないのがちょっと悲しい」田中市長「説明が不足しているとかそういったことは真しに受け止めて、今後もそういった説明はしていかねばいけない、そういうような思いです」病院再編に関する住民説明会は、今月１４日には南砺市民病院がある井波地域でも開かれる予定です。