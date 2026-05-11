歌手・タレントの中川翔子さんが5月11日、インスタグラムを更新。『母の日』に母・桂子さんにプレゼントしたことを明らかにしました。

【写真を見る】【 中川翔子 】母・桂子さんに“母の日プレゼント”「仲良しだから 桂子さんがいないと生きていけない」「そういえばわたしももう母なのか」





中川さんは「母の日 みなさまなにをしましたか？」と、母・桂子さんの写真を添えて投稿。



「わたしは 色が変わるトムフォードのリップとmmtsヘアゴムなどをプレゼント」と、プレゼントの内容を公開。そして、「仲良しだから 桂子さんがいないと生きていけない ずっと元気でいてね！」と、母親への感謝の想いを伝えました。















生後７か月の双子を子育て中の中川さん。

「そういえばわたしももう母なのか 全然毎日バタバタだから実感ないままかも いつか双子もママになにかプレゼントしてくれたりするのかな？泣いちゃうな いまはママから愛をいっぱいプレゼントする」と、今後訪れる“自分が母の日のプレゼントをもらう日”を想像し今の想いを綴りました。









【担当：芸能情報ステーション】