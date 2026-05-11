2026年5月12日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
不調日。聞き役ばかりだとストレスがたまってしまいそう……。
家事がいい気分転換に。床磨き、台所の掃除、洗濯が吉。
何であれ現実的になると吉。夢を追うのは後日に回して。
誰にでも親切に。陰でバックアップしてくれる人が登場するかも。
金運が好調。財産形成を目指すなら早速乗り出してみて。
知らない土地に幸運あり。特に旅行はいい経験ができそう。
時間には余裕を持って行動を。周囲の信頼を得る結果に。
神経質になりがち。目こぼししないと気持ちが疲れそう。
遠出すると充実度大。旧友を訪ねても楽しく過ごせる日に。
グループでの行動にツキ到来。トイレに行くのも複数人がおすすめ。
周囲の注目を集められる1日。派手なパフォーマンスが◎。
独断にこそ幸運が潜む暗示あり。人の意見は流してもOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
不調日。聞き役ばかりだとストレスがたまってしまいそう……。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
家事がいい気分転換に。床磨き、台所の掃除、洗濯が吉。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
何であれ現実的になると吉。夢を追うのは後日に回して。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
誰にでも親切に。陰でバックアップしてくれる人が登場するかも。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
金運が好調。財産形成を目指すなら早速乗り出してみて。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
知らない土地に幸運あり。特に旅行はいい経験ができそう。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
時間には余裕を持って行動を。周囲の信頼を得る結果に。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
神経質になりがち。目こぼししないと気持ちが疲れそう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
遠出すると充実度大。旧友を訪ねても楽しく過ごせる日に。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
グループでの行動にツキ到来。トイレに行くのも複数人がおすすめ。
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
周囲の注目を集められる1日。派手なパフォーマンスが◎。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
独断にこそ幸運が潜む暗示あり。人の意見は流してもOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)