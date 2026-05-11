サッポロビールは、「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞ シークヮーサー」を5月12日に数量限定発売する。

3月17日に発売した「サッポロ 飲みごたえ＜超無糖＞」ブランドから、第1弾となる限定品が登場する。同商品は、果実のビターな味わいを凝縮して作った“プレミアムピールエキス”と、「超無糖（100ml当たり糖類0.1g未満を超無糖としている）」仕様による“飲みごたえ”はそのままに、シークヮーサーならではの酸味と苦みによる奥深い味わいが特長の商品になっている。

パッケージは、ブルーの背景を採用することで初夏の爽やかさを演出するとともに、3つの背景でそれぞれ「シークヮーサーの美味しさ」「プレミアムピールエキスの品質の良さ・複雑味」「サワーとしての爽快感」を表現している。また、シークヮーサーの果実を断面ととともに描くことでみずみずしさと美味しさを直感的に伝える。

同社は今後も「お酒」の新しい価値を提案し、消費者の食中酒ニーズに応えていくとともに、新たな市場を創造することでRTD（Ready to Drink の略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場の活性化に貢献する考え。

［小売価格］

350ml缶︓164円

500ml缶︓223円

（すべて税別）

［発売日］5月12日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp