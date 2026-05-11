ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、たっぷりのクリームやこだわりの濃厚カスタードが特長の「大人気シュー」2品のリニューアルに加え、驚きのザクほろ・もちむにの食感が楽しめる「新食感シュー」2品を発売する。

今回、スイーツカテゴリで“大人気”のシュークリーム2品がリニューアルした。売上No.1（「たっぷりクリームのダブルシュー」の2025年度（2025年3月〜2026年2月）の売上実績）の「クリームたっぷり！ダブルシュー」がさらにサイズアップして、クリームたっぷりになった。また、「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」も、バニラビーンズを増量し、これまで以上に濃厚で味わい深いカスタードへリニューアルする。大人気の味わいにさらなる満足感を目指してブラッシュアップした理想のシュークリームが完成した。

また、“ザクほろ”と“もちむに”の新食感の2品のシュークリームが新発売する。「ザクほろシュー（チョコクリーム）」は、驚きの“ザクほろ食感”を再現。シュークリームとしての満足感を追求した最後まで飽きがこない仕上がりになっている。「もちむにシュー（ミルククリーム）」は、“もちむに食感”とシュークリームらしいふっくらとしたビジュアルの両立にこだわった自信作になっている。



「クリームたっぷり！ダブルシュー」

シュークリームはファミリーマートのデザートカテゴリの中で最も売れている商品であり、「クリームたっぷり！ダブルシュー」は、スイーツ売上No.1（「たっぷりクリームのダブルシュー」の2025年度（2025年3月〜2026年2月）の売上実績）の実績を誇る。男女比では、他のデザートと比較すると男性比率が高く、この層は量を重視し、王道の味を好む傾向があった。そのため、メイン顧客層に特に満足してもらえるようボリューム感を考慮し、商品の大きさにフォーカスした。さらに食べ応えがアップした「クリームたっぷり！ダブルシュー」を楽しんでほしいという。



「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」

「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」はダブルシューに次いで売上No.2（「クリームたっぷり！濃厚カスタードシュー」の2025年度（2025年3月〜2026年2月）の売上実績）の実績を誇る人気のデザートで、女性を中心に購入されている。これまで美味しいものやこだわりのデザートを豊富に経験してきた人にも喜んでもらうため、より濃厚で味わい深いカスタードを作ることを目標とした。マダガスカル産バニラビーンズを増量し、食感を損なうことなく、バニラ感を増したことでリッチ感をアップさせた。



「ザクほろシュー（チョコクリーム）」

「ザクほろシュー（チョコクリーム）」は、これまでのクッキーシューとは一線を画すザクザク感を出すため、クッキー生地材料に特別な配合を採用し、かじった時の“ザクザク食感”と、口の中でこぼれる“ほろっと食感”が楽しめる「ザクほろ」な新食感を生み出した。また、驚きのあるザクほろ食感に特化しつつも、シュークリームとして食べた際に味の満足感が損なわれないよう、半年以上試行錯誤を重ねて食感と味わいのバランスを実現した。



「もちむにシュー（ミルククリーム）」

「もちむにシュー（ミルククリーム）」は、既存のもちもち系食感のスイーツを幅広くリサーチし、「もちもちしながらも、シュークリームらしいぷくっと感」といった食感と仕上がりの両立を実現させた商品。皮に使用する粉の配合にこだわるほか、生地の仕込み方や焼き上げ温度などの製法を工夫することで、見た目はぷっくり、食べるともちもちした食感を楽しめる仕上がりを実現した。

［小売価格］

クリームたっぷり！ダブルシュー：198円

バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー：180円

ザクほろシュー（チョコクリーム）：238円

もちむにシュー（ミルククリーム）：213円

（すべて税込）

［発売日］5月12日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp