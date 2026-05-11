ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、5月14日から、暑くなり始めるこれからの時期にぴったりな、さっぱりとした味わいでチュルンと食べられる「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」を夏季限定で販売する。

「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」は、風味豊かなごまだれ冷やし麺に、しっとりとした食感でジューシーな蒸し鶏やベビーリーフをはじめとしたたっぷりの野菜、まろやかな温泉玉子をトッピングした一皿とのこと。

冷たい中華麺に絡んだごまだれは、ごまの香りが際立つ濃厚な味わいでありながら、すっきりとした後味になっている。柔らかな蒸し鶏やベビーリーフ、紅芯大根、ダイストマトでさっぱりとした味わいに仕上げた。温泉玉子を崩すと、まろやかな味わいへの変化を楽しめる。

別添えで提供するラー油は、唐辛子やニンニク、花椒が効いた、スパイシーな香りとピリ辛さが特長になっている。好みでかけて食べてほしいという。

ぜひ、近くのココスで「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］1199円（税込）

［発売日］5月14日（木）

ココスジャパン＝https://www.cocos-jpn.co.jp