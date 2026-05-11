森永乳業は、世界No.1のティーブランド（ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年））「リプトン」から、「リプトン ルイボスミルクティー」を5月19日から期間限定発売する。

ルイボス茶は、カフェインレスであることに加え、リラックス感を想起させる香りから、健康志向の高まりとともに無糖・ノンカフェイン茶市場で注目を集めている。

新商品の「リプトン ルイボスミルクティー」は、ルイボスの優雅な香りとスッキリとした後味が特長で、本格的な味わいを手軽に楽しめる。ルイボス茶をストレートではなくミルクティーとして展開することで、暑い時期にもスッキリ飲みやすいルイボスの特徴はそのままにミルクとの相性を高めた設計で市場に新たな選択肢を提供する。

カフェインゼロのため、時間帯やシーンを問わずに安心して楽しめ、忙しい日常に癒しのひとときを提供する。

カフェインゼロの「リプトン ルイボスミルクティー」で、心地よいリラックスタイムを過ごしてほしい考え。

［小売価格］190円（税別）

［発売日］5月19日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp