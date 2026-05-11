バレーボール女子代表の主将・石川真佑（日本協会）は、イタリアでの学びを生かす構えだ。

イタリア３季目は強豪のノバラでプレー。プレーオフは準決勝でコネリアーノに敗れるも、得点源の１人として世界最高峰の舞台で存在感を示した。１１日には都内で取材に応じ「勝負どころでしっかり取り切るのもそうだが、イタリアで高いブロックに対しての得点の取り方も、選択肢を増やすところも意識して取り組んできた。相手の状況をしっかり判断して、攻撃をやっていきたいし、常に安定したプレーを出していけたら」と意気込みを語った。

今季は２０２８年ロサンゼルス五輪を見据える上で、アジア選手権が最も重要な大会となる。優勝すれば最速での五輪切符獲得が決まり、長期的な視点で準備を進めることができる。「最終は五輪でメダルを取るのが目標。自分たちでしっかり切符を取るところは今季の目標でもあるし、そこを達成するために本当に毎日を大事に過ごしていきたい。自分の行動、発言というところも責任を持ってやっていきたい」と力を込めた。

アタッカーとしてもチームの勝敗を大きく左右する中心的な存在。「最後の責任があるポジション。どういった状況でも常に冷静な判断をして、他の選手が決められるという状況をつくるだとか、自分がしっかり取り切るのもそうだが、本当に１点を取るために自分だけじゃなくて周りを動かす、周りを生かすところもやっていけたら」と気合を入れた。

パリ五輪のリベンジへ、石川がチームをけん引する。