桃井かおり、具だくさん“ガーリックだく”手作りパスタ公開「器とカップまでイタリアンな雰囲気」「彩り綺麗で目でも楽しめる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月11日、自身のInstagramを更新。手作りパスタの食卓を公開した。
【写真】LA在住の有名女優「おしゃれすぎる」ズッキーニ＆イタリアンソーセージたっぷりのパスタ
桃井は「今日は二人とも“なんかコッテリでもいけそうな〜”なのでなので〜ズッキーニ＆スノウピーにイタリアンソーセージのガーリックだくパスタ」とコメントし、手作りパスタの食卓を公開。白に黒の柄の入った器に盛り付けられたズッキーニとスナップエンドウ、イタリアンソーセージがたっぷり入ったパスタと、器と同じ柄のマグカップが2人分並んでいる。
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「器とカップまでイタリアンな雰囲気で素敵」「おしゃれすぎる」「彩り綺麗で目でも楽しめる料理」「料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の有名女優「おしゃれすぎる」ズッキーニ＆イタリアンソーセージたっぷりのパスタ
◆桃井かおり、手作りパスタ披露
桃井は「今日は二人とも“なんかコッテリでもいけそうな〜”なのでなので〜ズッキーニ＆スノウピーにイタリアンソーセージのガーリックだくパスタ」とコメントし、手作りパスタの食卓を公開。白に黒の柄の入った器に盛り付けられたズッキーニとスナップエンドウ、イタリアンソーセージがたっぷり入ったパスタと、器と同じ柄のマグカップが2人分並んでいる。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「器とカップまでイタリアンな雰囲気で素敵」「おしゃれすぎる」「彩り綺麗で目でも楽しめる料理」「料理上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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