フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「最後は巨人・阪神」。球界屈指の人気球団である巨人、阪神で現役を終えた有名ＯＢが集結した。

日本ハムで長年、主力打者として活躍し、２００２年にＦＡで阪神に入団した片岡篤史氏は、悩みに悩んだ末の決断だったことを述懐。

「やっぱり（日本ハムに）育ててもらった、ご恩というんですか。裏切っちゃいけないっていう気持ちもあったんで…。最後の最後まで『残らなきゃいけない！』っていう気持ちと、小さな頃から憧れた、大阪に戻りたいっていう気持ちが半々やったんです」と切り出した。

「もう、最後、どうしていいか分からへん…と。ほんで、京都の実家の裏にお寺があるんです。おみくじみたいなのがあるんですね。親父に電話して、（おみくじを）引いてくれと。１００あるんですね。札が。１から５０までが日本ハム（残留）で、５１から１００までが阪神（移籍）と。『親父、引いてくれ…』って。親父が引いたら、『おい…？５１や…』って」と苦笑した。

「ということは（ギリギリで）阪神でしょう？親父もね…。『おい？和尚さんがな？神様も迷ってはる…』って」と笑わせた。

浜田は「そんなことある？スゴいね！」と、神がかり的な出来事に驚いていた。

片岡氏は、２００２年に５年１２億円の大型契約で阪神に加入した。