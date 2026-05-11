【マウント義姉はお下がりNG！】なんでキレ気味なの？義姉の断り方にアゼン＜第3話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第3話 なんでキレ気味？
【編集部コメント】
アヤさん！ いくら自分に必要ないものだったとしても、人からの厚意をそんなふうに無下に扱うのはよくないですよー！ 処分に困るような大きなものだったり、使いかけや使い古しのものだったりしたなら嫌味な断り方をしてしまうのもまだわかりますが……。それとも過去にもマイコさんに余りものを押し付けられて困った経験でもあるのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第3話 なんでキレ気味？
【編集部コメント】
アヤさん！ いくら自分に必要ないものだったとしても、人からの厚意をそんなふうに無下に扱うのはよくないですよー！ 処分に困るような大きなものだったり、使いかけや使い古しのものだったりしたなら嫌味な断り方をしてしまうのもまだわかりますが……。それとも過去にもマイコさんに余りものを押し付けられて困った経験でもあるのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子