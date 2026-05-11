国が定める被爆地域の外で原爆に遭った被爆体験者らが平田知事と初めて面会し、早期の救済を求めました。

平田知事と面会したのは、被爆体験者の岩永 千代子さんや山内 武さんら9人と支援者らです。

岩永さんらは被爆体験者を速やかに被爆者と認めることや、8月9日に高市首相との面会を求める要望書を平田知事に手渡しました。

（被爆体験者 岩永 千代子さん）

「後先がないから同情してほしい、憐れんでほしい。そんなものはいらない。科学的、合理的根拠は何か。知事、鈴木(長崎)市長の姿勢を聞きたい」

被爆体験者を巡ってはおととし9月、長崎地裁で一部の原告を被爆者と認める判決が言い渡され、現在、福岡高裁で控訴審が行われています。

（被爆体験者 山内 武さん）

「私たちに “寄り添う” というが、一向に成果が出てこない。被爆体験者と名付けられている人間が次々と亡くなっているので、早い解決を知事にお願いしたい」

（平田知事）

「皆様方の願いが被爆者として認定されることであると重々承知している。被爆体験者の救済に向けて長崎市と連携して取り組んでいきたい」

被爆80年が経過し、高齢化が進む中、平田知事は一刻も早い救済に向けて取り組む考えを示しました。