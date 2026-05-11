吉川晃司、左目失明の恐れで緊急手術 2公演の延期を発表「しばらくは激しい運動は控えるなどの制限」
歌手の吉川晃司（60）が11日、5月に予定されていた2公演を延期すると発表した。公式サイトによると、左目の緊急手術を行ったという。
【動画】吉川晃司、”ほぼ素っ裸”で撮影！？見事な肉体美を披露
公式サイトでは、「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました」と報告。「一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の手術となりました」と理由を説明した。
手術は成功したというが「しばらくは激しい運動は控える等の制限があるため、予定しておりました公演につきましては開催を延期させていただきますことをお知らせいたします」とし、5月16日の「SGCホール有明オープニングシリーズ」、5月30日の「KIKKAWA KOJI LIVE 2026 Higher & Higher Tour」の2公演を延期すると発表した。
振替公演、チケットの払い戻しについては近日中に案内を行うとし、「楽しみに待っていてくださった皆様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただけますようお願いいたします」と呼びかけた。
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公式サイトでは、「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました」と報告。「一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の手術となりました」と理由を説明した。
振替公演、チケットの払い戻しについては近日中に案内を行うとし、「楽しみに待っていてくださった皆様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただけますようお願いいたします」と呼びかけた。