下野紘×ポニーキャニオン新企画プロジェクトの第3弾！「下野紘音楽祭」2026年10月31日(土)開催決定！

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5月9日、なかのZERO大ホールで行われた下野紘朗読祭「サウナの『ウ』〜桜木春馬編〜」にて、2026年10月31日(土)に「下野紘音楽祭」が開催されることが解禁となった。

本公演は、下野紘×ポニーキャニオン新企画プロジェクトの第3弾として開催される、一夜限りの特別な対バンライブ。下野紘自らが豪華アーティスト陣を招集し、ここでしか見ることのできない熱狂のステージを繰り広げる。

出演ゲストにはGRANRODEO、畠中祐、土岐隼一が決定。豪華メンバーが集結し、「音楽祭」の名にふさわしい特別な一夜を彩る。

その他の詳細は、後日下野紘プロジェクト公式サイトおよびXにて公開予定。続報をお見逃しなく。

●イベント情報

下野紘音楽祭

2026年10月31日(土)

開場：16時 開演：17時

出演：下野紘

ゲスト：GRANRODEO・畠中祐・土岐隼一

会場：アリーナ立川立飛

＊その他の詳細は後日下野紘プロジェクト公式サイトおよびXにて公開します。

イベントに関するお問い合わせ

ポニーキャニオン カスタマーセンター

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関連リンク

下野紘オフィシャルサイト

https://shimonohiro.com/