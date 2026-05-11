下野紘×ポニーキャニオン新企画プロジェクトの第3弾！「下野紘音楽祭」2026年10月31日(土)開催決定！
5月9日、なかのZERO大ホールで行われた下野紘朗読祭「サウナの『ウ』〜桜木春馬編〜」にて、2026年10月31日(土)に「下野紘音楽祭」が開催されることが解禁となった。
本公演は、下野紘×ポニーキャニオン新企画プロジェクトの第3弾として開催される、一夜限りの特別な対バンライブ。下野紘自らが豪華アーティスト陣を招集し、ここでしか見ることのできない熱狂のステージを繰り広げる。
出演ゲストにはGRANRODEO、畠中祐、土岐隼一が決定。豪華メンバーが集結し、「音楽祭」の名にふさわしい特別な一夜を彩る。
その他の詳細は、後日下野紘プロジェクト公式サイトおよびXにて公開予定。続報をお見逃しなく。
●イベント情報
下野紘音楽祭
2026年10月31日(土)
開場：16時 開演：17時
出演：下野紘
ゲスト：GRANRODEO・畠中祐・土岐隼一
会場：アリーナ立川立飛
＊その他の詳細は後日下野紘プロジェクト公式サイトおよびXにて公開します。
イベントに関するお問い合わせ
ポニーキャニオン カスタマーセンター
営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）
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https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
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関連リンク
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https://shimonohiro.com/
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