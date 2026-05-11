4児の母・東原亜希、夫が作った弁当3つ並ぶ様子公開「彩りも詰め方も綺麗でセンス良い」「栄養バランスバッチリ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの東原亜希が5月11日、自身のInstagramを更新。夫で柔道家・井上康生氏が作った弁当を公開した。
【写真】43歳4児の母モデル「羨ましい」卵焼き・ひじきなど詰まった柔道家夫手作り弁当
東原は「夫がお弁当を作るようになって4ヶ月 それだけは絶対にやらないと思ってたから驚きと感謝と、私がいつ倒れても先に死んでも大丈夫そうという安心感。リスクマネージメント」とコメントし、曲げわっぱの1段の弁当が2つと2段弁当1つが並んだ写真を公開。ほぐした鮭が乗せられたご飯と卵焼き、ひじき、肉などのおかずが綺麗に詰められており、「楽しいと言っているので、昨日は一緒にお弁当箱を買いに行きました そして子ども全員揃ってご飯が食べれて。そんな母の日」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「素晴らしい旦那様」「羨ましい」「彩りも詰め方も綺麗でセンス良い」「栄養バランスバッチリ」などと反響が寄せられている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
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【写真】43歳4児の母モデル「羨ましい」卵焼き・ひじきなど詰まった柔道家夫手作り弁当
◆東原亜希、夫が作った弁当公開
東原は「夫がお弁当を作るようになって4ヶ月 それだけは絶対にやらないと思ってたから驚きと感謝と、私がいつ倒れても先に死んでも大丈夫そうという安心感。リスクマネージメント」とコメントし、曲げわっぱの1段の弁当が2つと2段弁当1つが並んだ写真を公開。ほぐした鮭が乗せられたご飯と卵焼き、ひじき、肉などのおかずが綺麗に詰められており、「楽しいと言っているので、昨日は一緒にお弁当箱を買いに行きました そして子ども全員揃ってご飯が食べれて。そんな母の日」とつづっている。
◆東原亜希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素晴らしい旦那様」「羨ましい」「彩りも詰め方も綺麗でセンス良い」「栄養バランスバッチリ」などと反響が寄せられている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
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