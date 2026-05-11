俳優の浜辺美波さんが自身のインスタグラムを更新し、親友とプチ旅行に行ったことを報告しました。



【写真を見る】【 浜辺美波 】 親友とプチ旅行 プライベートショットを披露 「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって」「今度は何県に行こうか」



「あったかい季節になりましたね」「まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」とし、「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりました」と、リフレッシュした様子を綴りました。





浜辺さんは、駅のホームや食事の様子、グラスとインスタントカメラの二刀流、カラオケでマイクをもって笑顔など、プライベートの貴重な画像を投稿しました。





続いて「また行きたい、そろそろ行きたい…」「絶対いく！」「今度は何県に行こうかとたまに話します」「どこがおすすめでしょうかね」と、ファンに呼びかけました。







それに対し、「大阪おいでーっ」「これからの季節は北海道がオススメですよー」「北陸にも来てほしい」「髪型、めがね、お洋服、ぜーーんぶ素敵です似合ってます！」とコメントが寄せられました。

【担当：芸能情報ステーション】