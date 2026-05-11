「記憶にない」日本海で大物クロマグロ豊漁に困惑？漁獲枠超えでほとんど放流「網にかからないことを願っている」

11日、「イット！」の室岡大晴キャスターが味見したのは、つやつやに脂がのった日本海の天然クロマグロです。

東京・上野で海鮮料理をメインに扱う店「のど黒のあくび」。

見せてくれたのは、新潟県の佐渡島でとれた天然クロマグロの赤身です。

のど黒のあくび・古市将也さん：

筋から筋に対してのふくらみと言いますか、本当に水を含んだゼリーのような。本当にツヤツヤ。ちょっと包丁で切ったんですけど、包丁がもう脂ギッショになっちゃうような。

ここ数カ月、頻繁に入荷しているという上質の天然マグロ。

お客さんも「うれしいですよね、それは。どんな味なのかなと思いますね。“脂”のってるのかなって、ちょっとワクワクするかも」「安く食べられるならうれしいなって思いますけど」などと話し、胸をおどらせています。

クロマグロを巡る日本海での“うれしい異変”とは、一体。

4月20日、新潟・佐渡市の漁港で次々と水揚げされていたクロマグロ。

“黒いダイヤ”などと呼ばれる高級魚です。

このクロマグロが今、日本海で豊漁となっているといいます。

内海府漁業生産組合・本間信俊組合長：

初めて、驚き。記憶にない。この大型（クロマグロ）が入るというのはない。おそらく25トンはいっていると思う、4月だけで。

この日、船から揚げられたのは150kg前後の丸々と太ったクロマグロばかり。

その数約80本！

港は、喜びに沸いています。

市場関係者：

例年より早くマグロが入り始めて、数も安定して多くて、なかなか毎日大変。うれしい悲鳴。

この大物クロマグロの豊漁。

ただ一方では、困惑の事態も起きていました。

内海府漁業生産組合・本間信俊組合長：

気持ち的にうれしいが、ここに揚げるのは本当に何分の一で、ほとんど放流している。連日100本以上揚げて残りは放流と、1年間の漁獲枠と相談しながら。

実際には、よりたくさんのクロマグロが網にかかっているものの、漁獲枠が決まっているため、ほとんどを海に返しているというのです。

福井県で撮影された映像を見ると、網にかかったクロマグロを実際に網の外へと逃がしています。

福井県定置業協会・浦谷俊晴会長：

（クロマグロが）異常なぐらい多い。（例年の）3倍近いんじゃないか。こんなにマグロが多いと、今年は4月12日で上半期（4月〜9月）の漁獲枠がいっぱい。今は全部マグロを放流している状況。

同じ日本海側の福井県でも、漁獲枠の上限に達したため、網にかかったクロマグロを放流していました。

福井県定置業協会・浦谷俊晴会長：

目の前のお金を逃がして捨てていることなので、本当に涙がチョチョ切れる思い。（網に）マグロが入らないことを祈っている限り。

網に入った“黒いダイヤ”クロマグロが“厄介者”になっている現状は、漁業関係者の大きな負担となっています。