山形県内では連日、クマの出没が相次いでいます。きょうも河北町や山形市で目撃されました。今月に入り、県内では少なくとも３人がクマに襲われたことがわかり、異常事態となっています。

【写真を見る】異常事態…今月に入り少なくとも3人がクマに襲われる 酒田市で遭難した男性はクマに襲われ死亡したか 連日クマの出没相次ぐ （山形）

上山市の蔵王坊平駐車場近くです。この付近でおとといの午後、山菜採りをしていた５０歳の男性がクマに襲われました。

男性は親族と２人で山菜採りをしていましたが、突然、後ろか体長およそ１メートルのクマが襲ってきたということです。男性は命に別状はなかったものの、顔の骨を折るなど大けがをしました。

県内では先週、朝日町でも男性がクマに襲われ大けがをしています。

■酒田市死亡男性 クマに襲われた可能性

こうした中、酒田市では遭難し死亡した男性がクマに襲われ死亡した可能性が高いことがわかりました。この男性は今月３日に山菜採りに山に入った後、行方が分からなくなり、警察や猟友会が行方を探していました。

男性の遺体は今月５日になって発見されましたが、遺体の近くにクマがいて、駆除されています。

警察によりますと遺体の司法解剖の結果上半身を中心に頭や腕に歯形や深い爪のあとがあることがわかったということです。死因は切り傷による出血死でしたが全身に打撲の所見があり、命があるときにクマに襲われたとみられるということです。

遺体の近くでは、山菜採りに使う籠の他、財布やスマートフォンが見つかり、これらと遺体の特徴などから、遺体は遭難していた男性と確認されました。警察は駆除されたクマの胃の内容物などの調べも進めています。

■去年を上回るペースのクマ被害



去年県内ではクマによる人への被害が１３件確認されています。しかし、この時期までに起きていたのは１件で、今年はそれを上回るペースとなっています。

県は、先月３０日からクマ出没警報を発令し、山菜採りや登山などで山に入る際は複数人で行動し、ラジオやクマ鈴、笛など音の出る物で人の存在を知らせることなどを呼びかけています。