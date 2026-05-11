あしかがフラワーパーク、満開を迎えた春のバラが庭園を彩る 幻想的なライトアップは今月まで
あしかがフラワーパークのバラが満開を迎えた。現在は「ふじのはな物語～大藤まつり2026～」と「Rose Garden～春のバラまつり～」を同時開催している。
満開が続いている“きばな藤”とともに500種2,500株のバラも園内に咲き誇る。きばな藤は5月中旬ごろまで見頃が続き、春のバラまつりは6月上旬まで開催される。
バラのフェンスが水面に映り込む様子や華やかなバラのアーチも見られる。
ライトアップは5月31日（日）まで実施しており、花と光の幻想的なコラボレーションが楽しめるという。
そのほか、園内にはクレマチスなども咲いている。
イベント名
Rose Garden～春のバラまつり～
開催期間
2026年5月上旬～6月上旬
営業時間5月7日（木）～5月17日（日）
8時00分～20時30分（夜の部ライトアップ開催） 5月18日（月）～5月24日（日）
9時00分～20時30分（夜の部ライトアップ開催） 5月25日（月）～5月28日（木）
9時00分～18時00分 5月29日（金）～5月31日（日）
9時00分～20時30分（夜の部ライトアップ開催） 6月1日（月）以降
9時00分～17時30分
入園料1日
大人1,200円～2,000円、子ども600円～1,000円 夜の部（5月31日まで）
大人1,000円～1,800円、子ども500円～900円
※開花状況により変動
所在地
あしかがフラワーパーク
栃木県足利市迫間町607