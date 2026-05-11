あしかがフラワーパークのバラが満開を迎えた。現在は「ふじのはな物語～大藤まつり2026～」と「Rose Garden～春のバラまつり～」を同時開催している。

満開が続いている“きばな藤”とともに500種2,500株のバラも園内に咲き誇る。きばな藤は5月中旬ごろまで見頃が続き、春のバラまつりは6月上旬まで開催される。

バラのフェンスが水面に映り込む様子や華やかなバラのアーチも見られる。

ライトアップは5月31日（日）まで実施しており、花と光の幻想的なコラボレーションが楽しめるという。

そのほか、園内にはクレマチスなども咲いている。

イベント名

Rose Garden～春のバラまつり～



開催期間

2026年5月上旬～6月上旬



営業時間

入園料

5月7日（木）～5月17日（日）8時00分～20時30分（夜の部ライトアップ開催） 5月18日（月）～5月24日（日）9時00分～20時30分（夜の部ライトアップ開催） 5月25日（月）～5月28日（木）9時00分～18時00分 5月29日（金）～5月31日（日）9時00分～20時30分（夜の部ライトアップ開催） 6月1日（月）以降9時00分～17時30分1日大人1,200円～2,000円、子ども600円～1,000円 夜の部（5月31日まで）大人1,000円～1,800円、子ども500円～900円

※開花状況により変動



所在地

あしかがフラワーパーク

栃木県足利市迫間町607