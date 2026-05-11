　11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円高の6万2630円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては212.12円高。出来高は1063枚となっている。

　TOPIX先物期近は3857.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.57ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62630　　　　　+230　　　　1063
日経225mini 　　　　　　 62630　　　　　+225　　　 25971
TOPIX先物 　　　　　　　3857.5　　　　 +15.5　　　　2195
JPX日経400先物　　　　　 35225　　　　　+100　　　　 107
グロース指数先物　　　　　 830　　　　　　+4　　　　 170
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース