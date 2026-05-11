日経225先物：11日19時＝230円高、6万2630円
11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円高の6万2630円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては212.12円高。出来高は1063枚となっている。
TOPIX先物期近は3857.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.57ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62630 +230 1063
日経225mini 62630 +225 25971
TOPIX先物 3857.5 +15.5 2195
JPX日経400先物 35225 +100 107
グロース指数先物 830 +4 170
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3857.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.57ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62630 +230 1063
日経225mini 62630 +225 25971
TOPIX先物 3857.5 +15.5 2195
JPX日経400先物 35225 +100 107
グロース指数先物 830 +4 170
東証REIT指数先物 売買不成立
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