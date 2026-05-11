ITTF世界卓球選手権の団体戦が10日まで行われ、日本は男女ともに中国に決勝で敗れて準優勝。イギリス・ロンドンで行われた13日間の戦いが幕を閉じました。

女子団体戦では、6大会連続で決勝が同じ顔合わせ。中国超えを目指した日本は、1番手の張本美和選手が過去11戦全敗だった世界ランク2位の王曼碰選手に3-2で勝利。その後、橋本帆乃香選手が蒯曼選手に3-1で勝利し、先に優勝まで王手をかけましたが、世界1位の孫穎莎選手や王曼碰選手に連敗して力尽きました。

日本は6大会連続で中国に決勝で敗れ準優勝。前回大会と同じく決勝は2勝3敗と激闘を演じました。勝った中国は大会7連覇を達成。決勝で2勝の孫穎莎選手は、大会9戦9勝でした。

また3位にはルーマニアとドイツが入り、ルーマニアにとっては26年ぶりのメダル獲得でした。

男子は決勝で日本と中国が激突。1番手の張本智和選手が梁靖崑選手に2ゲーム奪取から逆転負けをすると、松島輝空選手、戸上隼輔選手と3連敗で力尽きました。それでも日本にとって10年ぶりの銀メダルです。

勝った中国は大会12連覇を達成。大エースの王楚欽選手が大会10戦10勝とけん引しました。

また台湾とフランスが3位表彰台へ。今大会は、ステージ1のグループリーグで世界ランク上位7チームと開催地イングランドの8チームで総当たり戦を行う大会方式となり、日本はドイツ、フランスに敗戦。中国は韓国、スウェーデンに敗れ、25年続いた世界選手権の団体戦無敗記録が途切れました。それでも決勝トーナメントでは、台湾がスウェーデンを破り、日本がドイツや台湾に勝利。中国が韓国、フランスを破るなど、まさに“群雄割拠”の戦いでした。

大会個人最多勝は、男子が王楚欽選手で10勝。女子は張本美和選手が決勝で孫穎莎選手に敗れたものの、10勝(1敗)を積み上げました。

▽結果

【女子】

優勝：中国(7連覇)

準優勝：日本

3位：ルーマニア、ドイツ

【男子】優勝：中国(12連覇)準優勝：日本3位：台湾、フランス