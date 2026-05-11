プロ野球で危険なスイングをした打者に対して「警告」「退場」などの処分が導入されることが１１日、決まった。都内で行われた日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団による実行委員会で承認された。１２日から２軍含めて適用となる。

ペナルティは「危険スイングをしたが、バットが他者に当たらなかった時」は警告。「同一試合で同一打者が２度目の危険スイングをした時」は退場となる。また、「バット全体が他者に向かい、避けきれずに身体に直接当たった時」「ダッグアウト・カメラマン席、スタンドといったボールデッドの箇所に入った時」は即退場となる。

一方で折れたバットは対象外でバントも含まれず。フォロースルーも今回は適用外となった。

４月１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦で、打者のスイング後に手から離れたバットが、球審の川上拓斗審判員（３０）の頭部を直撃した事態を受けての対応策。

スイング後にバットが打者の手を離れて他者に当たるなどの状況や回数に応じて「警告」「退場」などの処分を科す。

【罰則導入までの経過】

▽４月１６日 ヤクルト−ＤｅＮＡ戦でオスナのスイング後にバットが手を離れて川上審判員の左側頭部に直撃し救急搬送される。夜にオスナが「私のバットが当たってしまい大変申し訳なく思っています」などとＸに謝罪を投稿。

▽同１７日 川上審判が緊急手術を受け集中治療室（ＩＣＵ）で治療を受けていることをＮＰＢが発表。「重大な事案として頭部の保護を含めた防護措置の在り方について検討を進める」と声明を出した。

▽同１８日 ＮＰＢからの通達で球審がヘルメットの着用開始。

▽同３０日 ＮＰＢが川上審判の現状について、一般病棟に移ったが意識は回復していないと発表。

▽５月１０日 １、２軍の全試合、東京六大学で審判員が川上審判の回復を祈り袖番号「２９」をつける。