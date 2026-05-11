YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、投稿主さんが猫たちにモテモテのとても羨ましい光景です。「特殊な匂いが出ているのかもしれない」「猫にモテモテうらやましい！」と羨望の声が集まっています。

【動画：ネコたちに向かって、指を差し出してみたら…想像以上に『羨ましい光景』】

甘えん坊

多頭飼いをしている投稿主さん。猫に囲まれて至福のひと時です。最近、キジトラの女の子むぎちゃんがとっても甘えん坊なんだとか。

投稿主さんのそばに近づくと、むぎちゃんのゴロゴロ音が鳴り響きます。長くて綺麗な尻尾もピン！と立ち上がり、甘えたい気持ちがMAXなのです。

大人気の指

ここで、投稿主さんのモテモテエピソードが飛び出します。投稿主さんがそっと指を差し出すと、猫たちが匂いをクンクンかいだり、ちょんちょん！とちょっかいを出してみたり、ガジガジ噛んでみたり・・・とにかく猫から大好評なのです。

投稿主さんの指からは、猫にしか分からない、たまらないフェロモンが出ているのでしょうか・・・？

モテ期

ストーカーのようにべったりしたり、身体の上でリラックスしたり、足や手の匂いを嗅いだり・・・猫たちはそれぞれのやり方で求愛行動（？）をしています。

投稿主さんに吸い寄せられるように猫が続々と集まってくる様子は、まるで猫ホイホイです。

「もしかして、これがモテ期？」と投稿主さんはとっても嬉しそう。

少し忙しそうですが、猫好きならだれもが羨む猫ハーレム状態なのでした。

YouTubeチャンネル『猫とネコ』ではむぎちゃんたちのほっこりした日常や、保護猫たちの様子を覗くことができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫とネコ」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。