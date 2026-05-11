愛猫のために猫ちぐらを作っていたら、待ちきれなくて…？気が早すぎる猫の姿が可愛すぎると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で128万再生を突破し、「ぴったりサイズwたまに邪魔してくるの可愛い♡」「完成する前に寝てやがるwwww」といった声があがりました。

【動画：『猫ちぐら』を作っていたら…待ちきれなくなった『茶トラ猫の様子』】

ジャストフィットの猫ちぐら♡

Instagramアカウント「@deu.nana」に投稿されたのは、まだ制作途中の猫ちぐらの中でくつろぐ、茶トラ猫ちゃんの姿をおさめたリールです。

ある日、猫ちゃんたちのために紙紐で“猫ちぐら”を編んでいたという飼い主さん。底を編み終え、側面を10cmほどの高さまで編んでいると、フライングで茶トラ猫ちゃんが中に入り込み、そのままくつろぎ始めてしまったのだとか。

編みかけで猫ベッドのような形状だった猫ちぐらは、まるでオーダーメイドのように茶トラ猫ちゃんにジャストフィットしていたといいます。

楽しそうに妨害♪

しばらくフィット感を楽しんでいた茶トラ猫ちゃんでしたが、飼い主さんが手際よく編み進めるたびに揺れる紙紐が気になったようで、寝転がったまま勢いよくじゃれつき始めたそう。

楽しそうにお手手を伸ばす姿に、飼い主さんも思わず「戦わんでいいぞ」と笑ってしまったといいます。

ついに完成！ところが…？

その後、猫ちぐらは無事完成したそう。しかし、完成した途端、なんと黒猫ちゃんにとられてしまったのだとか。茶トラ猫ちゃんは使用中の猫ちぐらに近づくと、出入り口からお顔をのぞかせている黒猫ちゃんをじっと見つめてから、猫ちぐらの屋根の匂いを嗅いでいたそう。

そして再び黒猫ちゃんの顔を見つめると、諦めてその場を立ち去っていったのだとか。三毛猫ちゃんが上でお座りをしても型崩れしないほどしっかりと編まれたこのちぐらを使った感想を、ぜひ茶トラ猫ちゃんに聞いてみたくなります。

茶トラちゃんのくつろぎっぷりが可愛すぎると7.2万いいねがついたこのリールには、視聴者から「もうすでに入ってるの可愛い♡w」「制作途中ですでに入居ですね。可愛い♡」「出来る前から入ってるのはよっぽど居心地良いんでしょうね」「これならバッチリサイズ感を確認しながら製作出来ますね♡」「これは作り甲斐がありますね♡」「まだ出来てないのに、もう既に入っているのが笑えるw」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@deu.nana」では、制作途中の猫ちぐらでくつろぐ茶トラ猫ちゃんのほか、蕎麦打ちをお手伝いしようとする姿や、同居猫ちゃんたちと黒柴ちゃんの可愛らしい様子も楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@deu.nana」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。