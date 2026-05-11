◆プロボクシング ▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・池側純―同級１０位・大嶋剣心（１２日、東京・後楽園ホール）

１２日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５６」の前日計量が１１日、都内で行われた。メインイベントで初防衛戦に臨む日本スーパーバンタム級王者・池側純（２８）＝角海老宝石＝、挑戦者の同級１０位・大嶋剣心（３０）＝ＫＯＤＬＡＢ＝はともにリミットを１００グラム下回る５５・２キロでクリアした。

池側は今年１月、石井渡士也（ＲＥ：ＢＯＯＴ）に挑み、５回までの劣勢をはねのけて９回ＴＫＯ勝ち。逆転で新王者となった。初防衛戦へ「そんなにプレッシャーも感じていない。普通に自分のボクシングをして普通に勝つという感じ。気持ちはもちろん入っています」と淡々と語った。

「どのような局面になっても勝つ準備をしている。どのような形になっても負けることはない」と自信をみなぎらせ、「パワーに頼らず、自然な流れで倒せたり、削っていってストップできれば。『とりあえず勝つ』がテーマ。内容は後からついてくると思っている」と強調した。

一方、大嶋は４度目のタイトル挑戦となる。元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者・内山高志氏（４６）が会長を務めるＫＯＤＬＡＢジムに移籍して初戦となる。「気合が入っている。ここで負けたら、ただのかませ犬で終わってしまう。勝てば今までの負けも全部価値のあるものにできる。結果を出さないと意味がない。勝った奴が正義。明日は殴らせてもらうし、勝たせてもらう。ボクサーとして生きていくにはそれしかない」と意気込んだ。

計量後の取材中には、内山会長から「あんま喋んない方がいいよ。勝ったらいっぱい喋らせてあげる（笑）」とツッコミが入りながらも、「勝ち筋は見えている。」と悲願のタイトル獲得への自信を口にした。

戦績は池側が９勝（３ＫＯ）１敗３分け、大嶋が９勝（５ＫＯ）４敗１分け。

興行の全対戦カードは以下の通り。

▽日本スーパーバンタム級タイトルマッチ１０回戦王者・池側純（角海老宝石＝９勝３ＫＯ１敗３分け）―同級１０位・大嶋剣心（ＫＯＤＬＡＢ＝９勝５ＫＯ４敗１分け）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント８回戦

松本圭佑（大橋＝１２戦全勝８ＫＯ）―日本同級７位・龍王（角海老宝石＝１２勝７ＫＯ３敗１分け）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント８回戦

日本同級３位・渡辺海（ライオンズ＝１６勝１０ＫＯ３敗１分け）―日本同級１４位・英豪（ＫＯＤ＝６勝２ＫＯ１敗）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント８回戦

日本同級９位・福井貫太（石田＝１４勝８ＫＯ７敗１分け）―日本同級２位・木谷陸（ＫＧ大和＝１０勝５ＫＯ３敗）

▽ミニマム級６回戦

所龍太（ＤＡＮＧＡＮ＝１勝１ＫＯ）―ジョン・ドミニク・レドレス（フィリピン＝４勝２ＫＯ２敗）

▽スーパーバンタム級４回戦

松本龍也（協栄＝３勝２敗１分け）―今藤悠開（ＤＡＮＧＡＮ郡山＝２敗）