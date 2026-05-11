現役時代に近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が１１日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に生出演し、阪神が逆転負けを喫した９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）の終盤の継投について言及した。

「大竹があんなにいいピッチングしていたのに…。大竹は（高橋）遥人と違う。幻惑投法やから。完封なんか目指したらあかん。これは本人も分かっているはず。岡田（彰布前監督）さんやったらピッチャー代えているはずなんやけどね」

阪神は先発の大竹が得意のスローボールも交えながら、７回まで５安打無失点で二塁も踏ませない投球を見せていた。だが、１点リードの８回に暗転。１死から林と成瀬に連打を食らい、代打・宮崎には四球を与えて満塁。続く蝦名に同点の右前適時打を浴びると、度会には勝ち越しの左前２点打を献上した。前日（８日）にリリーフ陣が８点を失うなど、ブルペンに不安を抱えていたことも影響してか、藤川監督は交代を告げなかった。

チームはゴールデンウィーク中の９連戦を５勝４敗と勝ち越したものの、８日からのＤｅＮＡ３連戦では１勝２敗と負け越し。首位・ヤクルトに１ゲーム差の２位につけているものの、圧倒的な独走でリーグ制覇を果たした昨年のような盤石ぶりが鳴りを潜めている。

「去年は何もせんでよかったんよ。故障者も出ないし、ピッチャーも潤沢にねえ。今年のこの今の状況は去年になかったこと。近本がいない、大山がいない。故障者出ると、バタバタって出たりするのよ。これで森下、佐藤のどちらかが故障になったら大変なことよ。いっぺんに得点力が落ちる。そういう時にどうするか。そういう時が采配、やりくりやんか」と熱弁していた。