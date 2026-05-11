６月３日に防府で開幕する「競輪ワールドシリーズ」に出場する外国人選手６人が１１日、都内で来日記者会見を行った。男子の目玉で２０２４年パリ五輪３冠のハリー・ラブレイセン（２９）＝オランダ＝は「夢が叶った」と参戦を喜び、女子の最注目で同２冠のエレセ・アンドルーズ（２６）＝ニュージーランド＝も「ロス五輪に向けても、いい経験になる」と活躍を誓った。

パリ五輪３冠、翌２５年の世界選手権でも４冠に輝き『絶対王者』と呼ばれるラブレイセンにとっても、日本の競輪への参加は夢だった。「トゥルーマンとある時、カナダのバーで日本の競輪について話したことがあり、参加した彼に嫉妬していたんだ。今回呼ばれて夢がかなった。日本は競輪の発祥の地でもあるし」と参戦を喜んだ。

ラインの有無に加え、使用する自転車やギア比の違いもある。さらにはほとんどインドアの自転車競技とは違い、競輪は屋外が大半。「簡単な勝負はない」「先行することが多くなると思う。それが安全でもある」と、スピードの違いで席巻する構え。「たくさん勝ちたいし、バンクレコードも残したい」。くしくも初戦の防府では、レコードホルダーの新田祐大（福島）と激突する。

そのパリ五輪で銀メダル２個。ラブレイセンに惜しくも敗れたマシュー・リチャードソン（２７）＝イギリス＝も登場。「自転車が違うことが大きいね。でも、違うやり方で走るのも、自転車競技にもつながる。速いスプリント能力を見せたい」と、こちらは持ち味の爆発力で魅了しそうだ。

女子の金メダリスト・アンドルーズは、参戦経験のあるチームメートから話を聞いて憧れを抱いていた。「サム・ウェブスターやナターシャ・ハンセンから、私が若いころからいい話を聞いていた。日本の競輪で走ることが夢で、呼ばれてすごく名誉だと思う」と笑顔で話した。

パリ五輪ケイリン銀のへティ・ファンデルワウ（２７）＝オランダ＝は「今まで１０年くらい、同じことばかりしている気持ちもあった。競輪はユニークな経験で、呼ばれる選手も少ない。新しいことをして、自分の走りも良くなるかも」と今回の経験をさらなるステップアップに使う。

参戦経験のあるジョセフ・トゥルーマン（２９）＝イギリス＝は、その時の知識も武器として戦う。「ずっと日本に戻ってきたかった。ラインについてはよく知っている。子どもの時には５００バンクで走っていたし、イギリス人だから雨の中で走るのも慣れている」と競輪への適応能力をアピールした。同じくマチルド・グロ（２７）＝フランス＝も１９年以来の参戦。「競輪はかなり難しいが、今回は準備万端。パリ五輪でいい結果を残せなかったけど、今回の参加でまた強くなると思う」と意気込んでいた。世界最強クラスも胸を躍らせる、日本の競輪への参戦。６〜９月の期間中は大いに盛り上がりそうだ。