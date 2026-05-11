兵庫・丹波のケーキ店、週3日営業も大にぎわい 食材は自給自足で調達「しんどくならない程度に…」 あす放送『自給自足ファミリー』
BSテレ東は12日午後7時から『自給自足ファミリー2026春【秘境で発見！仰天生活…大自然と生きる家族物語】』を放送。「夫婦で自給ケーキ店」が登場する。
【番組カット】ふわふわ！生米を使った妻手作りのパン
人里離れた秘境で「自給自足」生活を送る家族たちに密着取材。自分たちの食べるものは自分たちで作り、獲り、保存…家族で団結して充実させる幸せ＆驚きの生活とは。今回、花々が咲き乱れ、山菜や野草が里山を彩る春の暮らしに迫る。
神戸から兵庫の山裾の町に移住してきた夫、地元出身の妻、7歳と3歳の息子に囲まれ、野菜作りや養鶏に汗をかいている。特に力を入れているのは小麦の栽培だ。
実は、カフェ併設のケーキ店を経営している。お金をかけずDIYでテラス席などを用意。無理はしない週3日の営業だが、店は大にぎわい。看板商品である畑の小麦で使った焼き菓子が並ぶ。ケーキ2種にスコーン、ドリンクがセットになった「いろいろセット」は1430円（税込み）。妻がケーキを作る傍ら、夫はチャイ作りを担当している。
妻は調理師専門学校を卒業後、神戸市内のカフェに勤めながら、趣味のお菓子作りを続けていた。一方、インド旅行を機にチャイ文化に魅了された夫は、自分で作った紅茶を出す店をやりたいと、お茶づくりの会社に就職し、修行に励んでいた。お菓子を販売するマルシェで出会った2人は1年の交際を経て、結婚。元農機具小屋を新居にしようと計画していると、設計士の計らいにより、自分の作ったお菓子を提供するカフェをオープンすることに。
オープン当初は自給の素材を使っていなかったが、長男の誕生を機に食の安全について意識するようになり、家で食べるものからはじめ、店で使う食材も自給するようになった。
妻は「やりたいことだけの生活になっていったような気がする。はじめの方はお店やりすぎて、すごいしんどくなったというか、何のため生きてるんやろうっていう感じになったんですけど、しんどくなりすぎない程度に営業日減らしたりとか、自給自足っていうのもしんどくならない程度になっていってる」と話している。
番組では、マイホームを売って築150年の古民家で暮らす4人家族や、東京の会社から脱サラして移住生活をする3人家族が登場する。
【番組カット】ふわふわ！生米を使った妻手作りのパン
人里離れた秘境で「自給自足」生活を送る家族たちに密着取材。自分たちの食べるものは自分たちで作り、獲り、保存…家族で団結して充実させる幸せ＆驚きの生活とは。今回、花々が咲き乱れ、山菜や野草が里山を彩る春の暮らしに迫る。
実は、カフェ併設のケーキ店を経営している。お金をかけずDIYでテラス席などを用意。無理はしない週3日の営業だが、店は大にぎわい。看板商品である畑の小麦で使った焼き菓子が並ぶ。ケーキ2種にスコーン、ドリンクがセットになった「いろいろセット」は1430円（税込み）。妻がケーキを作る傍ら、夫はチャイ作りを担当している。
妻は調理師専門学校を卒業後、神戸市内のカフェに勤めながら、趣味のお菓子作りを続けていた。一方、インド旅行を機にチャイ文化に魅了された夫は、自分で作った紅茶を出す店をやりたいと、お茶づくりの会社に就職し、修行に励んでいた。お菓子を販売するマルシェで出会った2人は1年の交際を経て、結婚。元農機具小屋を新居にしようと計画していると、設計士の計らいにより、自分の作ったお菓子を提供するカフェをオープンすることに。
オープン当初は自給の素材を使っていなかったが、長男の誕生を機に食の安全について意識するようになり、家で食べるものからはじめ、店で使う食材も自給するようになった。
妻は「やりたいことだけの生活になっていったような気がする。はじめの方はお店やりすぎて、すごいしんどくなったというか、何のため生きてるんやろうっていう感じになったんですけど、しんどくなりすぎない程度に営業日減らしたりとか、自給自足っていうのもしんどくならない程度になっていってる」と話している。
番組では、マイホームを売って築150年の古民家で暮らす4人家族や、東京の会社から脱サラして移住生活をする3人家族が登場する。