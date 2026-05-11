優勝した昨季に続き、2シーズン連続でチャンピオンズリーグ決勝に進んだパリ・サンジェルマン。その前線では昨年のバロンドールにも輝いたウスマン・デンベレに注目が集まりがちだが、左サイドで輝きを放つFWクヴィチャ・クワラツヘリアも強烈な実力者だ。



フランスの有名解説者であるアンドレス・オンルビア氏は、「W杯がなければ個人的に彼がバロンドールの有力候補だった」と語る。クワラツヘリアはジョージア代表の選手で、残念ながらジョージアは2026W杯出場権を逃している。





Kvaratskhelia vs Bayern



A special semi-final performance#UCL pic.twitter.com/DNuiLF7zZa — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2026

今後もジョージアがW杯に出場できるかは分からないが、クラブでのクワラツヘリアのパフォーマンスは文句なしだ。今季のCLでは決勝トーナメント・プレイオフ2ndレグのモナコ戦より、7試合連続でゴールかアシストのどちらかを決めている。バイエルンとの準決勝では1stレグで2ゴール、2ndレグでは1アシストを記録し、チームの勝利に貢献。得意のドリブルはキレキレで、あのバイエルンDFダヨ・ウパメカノも翻弄されていたほどだ。また守備の貢献度も高く、指揮官ルイス・エンリケの要求にピッタリと合うウイングだ。ナポリから加わった際はキリアン・ムバッペの代役候補と考えられてきたが、今のエンリケ・PSGにおいてはムバッペ以上に頼れるアタッカーと言える。