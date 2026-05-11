10日、アウェーでJ3金沢と対戦し藤原奏哉キャプテンの劇的ゴールに沸きました。



明治安田J2·J3百年構想リーグ。ここまで2連勝と好調のアルビですが、前半のアディショナルタイム、セットプレーから失点し先制を許します。追い上げたいアルビは後半15分、白井が絶妙なクロス！笠井が狙います。24分にも、笠井。続く28分には…みたび、笠井、大西、そして、シマブクここも相手のブロックに阻まれます。



1点が遠いアルビですが、ドラマは後半アディショナルタイムでした。今シーズンからキャプテンに就任した藤原がこぼれ球に反応。美しい弾道のシュートをゴールネットに突き刺しました。土壇場で追いつき試合はPK戦に突入。キーパー吉満が躍動し6本中3本を止めましたがアルビのキッカーは4人が失敗。3連勝とはなりませんでした。