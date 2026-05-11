巨人２軍はここまで４０試合で２２勝１７敗１分け。ファーム・リーグ中地区で首位ＤｅＮＡと０・５差の２位となっている。

２軍は昨年までイースタン・リーグ（巨人、ＤｅＮＡ、ヤクルト、西武、ロッテ、楽天、日本ハム）とウエスタン・リーグ（中日、阪神、オリックス、広島、ソフトバンク）で行われていた。

今年から３地区制に再編してファーム・リーグとリーグ名も変更。東地区（日本ハム、楽天、ヤクルト、ロッテ、オイシックス）、中地区（巨人、ＤｅＮＡ、西武、中日、ハヤテ）、西地区（オリックス、ソフトバンク、阪神、広島）に分かれて新たなスタートを切った。

３地区制にすることで移動費の負担がかかりすぎないようにすることや、様々なカード、対戦を組むことで球界のさらなる発展、振興など多くの狙いがある。

同地区以外のチームとの試合を「交流戦」としているが、今年は各球団年間の３割程度が「交流戦」となる日程になっている。

巨人はすでに本拠地のＧタウンで中日、広島、ソフトバンクと対戦。昨年までも年間数試合だけイースタン球団とウエスタン球団の交流戦はあったが、Ｇタウンでは昨年まで見られなかった、レアだったカードが次々に実現している。

５月２９日からはＧタウンで阪神との３連戦を予定。６月には２３日からタマスタ筑後でのソフトバンク３連戦、２６日からＳＧＬでの阪神３連戦と福岡、尼崎での６連戦も予定されている。

他球団も昨年までは見られなかった２軍の対戦や遠征が続々と組まれていて、ファンにとっても新鮮な取り組みとなっている。

今後、２軍本拠地の移転を発表している球団もあり、その都度、ファーム・リーグの地区構成は検討することになっている。