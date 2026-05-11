1匹平均約9200円！長良川のあゆに初競りで史上最高値がつきました。1キロなんと…35万円です。

【写真を見る】猛スピードのトラック どうなった？ ｢天然アユ｣初競りで1キロ35万円の活気見せる一方で…岐阜市中央卸売市場で問題の“運転マナー”



アユの初競りは、岐阜市の中央卸売市場で5月11日午前6時に始まりました。

岐阜市によりますと、入荷量は去年より18キロ少ない36キロでしたが、今年は例年にない盛り上がりに。



（競りの様子）

「15万円、17万円、20万円」

「まじかよ…」

「25万円、30万円…」

31年ぶりの史上最高値に

激しい競り合いの末、最高値はなんと1キロ35万円に！これまでの最高値は1995年の6万円。この価格を大幅に上回る、31年ぶりの史上最高値となりました。





（史上最高値で落札 岐阜今清 前田和宏さん）「きょうずっと朝から緊張していた。落とせなかったら大変なので。ことしは去年より（サイズが）良いので、これで長良川と岐阜が活気づくと良い」

1箱で35万円。38匹の天然アユは、5月14日（木）に本巣市の料理店「炭焼うなぎ和亭」で、天ぷらとして無料で振る舞われます（先着順）。

制限速度20キロなのに… 市場内を猛スピードで

競りの「活気」とは対照的に、岐阜市が頭を悩ませている問題が…



（柳瀬晴貴記者 今年3月）

「ものすごく速いスピードで進んでいる」

中央卸売市場では、制限速度20キロの場内を猛スピードで走る車や、一時停止を守らない車が後を絶ちません。



去年7月には、荷台を開けたままのトラックが施設内の高架に衝突し、高圧電線などが切れて1週間停電が続きました。

「『止まれ』で止まらない。スマホ見ながら運転している」

アユの初競りが行われた今朝の市場では、多くの車が運転マナーを守っていましたが…



（警備員）

「『止まれ』で止まらない。リフトもながら運転。スマホを見ながら運転している」



運転マナーの改善に向けて岐阜市は近く、場内に50台の監視カメラを設置する方針です。