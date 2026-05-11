ザ・メープルマニアが阪急うめだ本店に登場♡限定メープルスイーツに注目

メープルスイーツ好きにはたまらない「ザ・メープルマニア」が、2026年5月11日（月）より阪急うめだ本店で期間限定催事を開催♡今回の催事では、ここでしか出会えない限定商品「メープルチョコプール」をはじめ、人気No.1の「メープルバタークッキー」や季節限定商品など、心ときめくメープルスイーツが勢ぞろいします。見た目も可愛らしいパッケージと、上品な甘さに癒やされる特別なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

阪急うめだ本店限定スイーツに注目

今回の催事で特に注目したいのが、阪急うめだ本店限定販売の「メープルチョコプール」。6個入り1,944円（税込）で登場する特別なクッキーです。

アーモンドとヘーゼルナッツのパウダー、さらにメープルシュガーを加えて香ばしく焼き上げたクッキーに、なめらかなチョコ※を流し込んだ贅沢な仕上がり。

ひと口食べると、メープルのやさしい甘さとナッツの香ばしさ、コク深いチョコのハーモニーが広がります。

※チョコレートフィリングを使用。

さらにパッケージには、メープル坊やと愛犬・バディの愛らしいイラストをデザイン。遊び心たっぷりの世界観は、自分用にはもちろん、手土産にもぴったりです。

※お一人様5点まで

※各日数量限定。無くなり次第終了。

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人気メープルスイーツも勢ぞろい

催事会場では、ザ・メープルマニアを代表する人気商品も販売されます。

「メープルバタークッキー」は、9枚入1,188円（税込）、18枚入2,376円（税込）、32枚入4,212円（税込）の3サイズ展開。

メープルシュガーを練り込んだサクサク食感のクッキーに、バター風味のチョコ※をサンドした人気No.1商品です。JR東日本おみやげグランプリ2023総合グランプリ受賞の実力派スイーツとしても知られています。

※チョコレートコーチングを使用。

また、季節限定の「メープルソルティナッツクッキー」も見逃せません。

9枚入1,350円（税込）で登場し、メープルシュガーやヘーゼルナッツ、アーモンドプラリネを練り込んだクッキーに、バニラ風味のチョコ※をサンド。

ほどよい塩味がアクセントになり、初夏にぴったりの味わいを楽しめます。

※チョコレートコーチングを使用。

さらに「メープルフィナンシェ」は、6個入1,301円（税込）、12個入2,601円（税込）。

外はカリッと香ばしく、中はしっとり食感に焼き上げられており、口いっぱいに広がるリッチなメープルの香りが魅力です♪

催事情報をチェック

催事は、2026年5月11日（月）～5月19日（火）まで、阪急うめだ本店地下1階ツリーテラスにて開催。営業時間は10:00～20:00で、館の営業時間に準じます。

人気商品は数量限定のため、早めの来店がおすすめ。メープルの甘い香りに包まれながら、心華やぐスイーツ時間を楽しんでみてください♡

※すべて消費税切り上げ表記

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

甘い香りに癒やされる特別な時間を

阪急うめだ本店で開催される「ザ・メープルマニア」の催事は、限定スイーツから定番人気商品まで、メープル好きにはたまらないラインアップが揃います。

可愛らしいパッケージや遊び心あふれる世界観は、見ているだけでも気分が上がるはず♡自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフト選びにもぴったりなこの機会を、ぜひ楽しんでみてください。