風間俊介＆津田健次郎『遊戯王』コンビ、突然インスタライブで盛り上がる！架空の役・セリフ妄想「それはどうかな？」
俳優の風間俊介、津田健次郎が11日、自身のインスタグラムにてインスタライブを実施した。アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』で共演した2人が、当時の思い出や今後について語った。
【動画】『遊戯王』ぽいセリフ言う風間俊介＆津田健次郎 公開されたライブ映像
開始1時間前に突然告知され、インスタライブでは風間が「出会ってから25年くらいですよ」と切り出すと、津田は「25年経ちますか！？」と驚き。2人は2000年放送の『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』に出演し、主人公・武藤遊戯役を風間、ライバルの海馬瀬人役を津田が担当している。
定期的に連絡は取るそうで、風間は「まったく老けない2人と言われており、そう思っていたのですが…」と話すと、津田は「いやいや、さすがに老けましたよ、僕は」と苦笑い。風間からの「イケおじ！目指せイケおじですよ」という言葉に、津田は「やめてくれ！」と照れていた。
そんな2人は昨年、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で共演。新人声優として出演した『遊戯王』から別作品で共演できたことに、風間は「そんな未来描いていないじゃないですか！大河ドラマに2人で出るなんて、あの時、まったく思っていないですから」としみじみ。
風間は「別の作品でも共演してみたいな。あれかな、津田さんに追われる犯罪者とか演じてみたい」と話すと、津田は「僕が追えばいいのね？刑事かなんかでね」とノリノリ。
すると、風間は「どっかのセリフで書かれていないのに、『それはどうかな？』とかね」とにやつくと、津田は「あー、最高ですね！『これはお遊戯じゃねーんだ！』とかね」と『遊戯王』あるあるで大盛り上がり。さらに、風間は「やたら玄人ぽく、トランプの札を引く2人」、津田は「お前には闇がある」と、演じたい役を妄想した。
【動画】『遊戯王』ぽいセリフ言う風間俊介＆津田健次郎 公開されたライブ映像
開始1時間前に突然告知され、インスタライブでは風間が「出会ってから25年くらいですよ」と切り出すと、津田は「25年経ちますか！？」と驚き。2人は2000年放送の『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』に出演し、主人公・武藤遊戯役を風間、ライバルの海馬瀬人役を津田が担当している。
そんな2人は昨年、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で共演。新人声優として出演した『遊戯王』から別作品で共演できたことに、風間は「そんな未来描いていないじゃないですか！大河ドラマに2人で出るなんて、あの時、まったく思っていないですから」としみじみ。
風間は「別の作品でも共演してみたいな。あれかな、津田さんに追われる犯罪者とか演じてみたい」と話すと、津田は「僕が追えばいいのね？刑事かなんかでね」とノリノリ。
すると、風間は「どっかのセリフで書かれていないのに、『それはどうかな？』とかね」とにやつくと、津田は「あー、最高ですね！『これはお遊戯じゃねーんだ！』とかね」と『遊戯王』あるあるで大盛り上がり。さらに、風間は「やたら玄人ぽく、トランプの札を引く2人」、津田は「お前には闇がある」と、演じたい役を妄想した。