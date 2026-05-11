女優の山下リオ（33）が11日、自身のインスタグラムを更新。芸能活動20年を迎え、駆け出し当時の写真を公開した。

山下は「5月1日で俳優を始めて20年が経ったみたいです！写真は13歳の時、事務所に写真を送ってくださいと言われて、母に撮ってもらいました。若いわねー。（アップしてみるけど、恥ずかしてあんま直視できない、、、。笑）」と三つ編みで学生服姿の写真をアップした。

続けて「最近、益々この仕事が好きになりました。これからも俳優を続けていく限り、どういう形であれ、いつも皆さんの心に寄り添っていきたいです」と報告。「ともあれ、20周年もただの通過点であり、まだまだ俳優人生はつづきます。人間としても俳優としても、もっと成長できるよう努めます」と決意をつづった。

この投稿に女優の黒木華（36）は「おめでとう」とコメント。フォロワーからは「13歳にしては、大人っぽいですね。当時からほとんど変わってない」「リハウスガールで知ってからずっと応援しています」「こんな13歳がこの世にいたのか…」「ほんとにかわいすぎ」などとそのルックスに反響が寄せられた。

山下は07年に「三井のリハウス」12代目リハウスガールに選ばれ芸能界デビュー。14年から約1年間、TBS「A−Studio」のレギュラーを務めた。08年に映画「魔法遣いに大切なこと」で初主演。