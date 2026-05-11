【広島県】「観光も温泉も楽しめる」宮島・宮浜の温泉の魅力とは？世界遺産と美食を堪能
広島県を代表する観光地、宮島の島内にある宮島温泉と、その対岸に広がる宮浜温泉は、まさに安芸の宮島観光の拠点にふさわしい温泉地です。
宮島島内には現在3軒の温泉宿があり、宮島の地下深くや紅葉谷から湧き出る天然温泉、そして効能豊かな人工温泉を楽しむことができます。静かな環境で特別な癒やしの時間を過ごせるのが魅力です。
一方、対岸の小高い丘に位置する宮浜温泉は、1964年（昭和39年）に開湯した比較的新しい温泉地です。こちらの泉質はラドンを豊富に含むラジウム泉（単純弱放射能低温泉）。ほぼ透明で無味無臭のお湯は肌触りが良く、「美肌の湯」としても親しまれています。
目の前に広がる大野の瀬戸や、波間に浮かぶ牡蠣いかだ、そして夕暮れ時に赤く染まる宮島のシルエット。穏やかな瀬戸内海の情景を眺めながら湯に浸かれば、旅の疲れもゆっくりと解きほぐされていくことでしょう。
グルメも見逃せません。特産品の「牡蠣」は、焼き牡蠣やカキフライ、牡蠣めしなどバリエーション豊かに楽しめます。さらに「あなごめし」や、お土産の定番「もみじ饅頭」も外せません。最近では揚げたてのもみじ饅頭をその場で味わうのも人気です。
アクティビティ派には、宮島周辺を巡るクルーズや、もみじ饅頭の手作り体験などもおすすめです。温泉地を拠点に、妹背の滝（いもせのたき）や経小屋山（きょうごやさん）への散策も楽しめ、歴史・自然・食のすべてがそろった充実の旅を叶えてくれます。
「宮島の観光もできて、温泉も入れて、プランが組みやすいところです」（30代女性／東京都）」
「ホテルや旅館、民宿と宿の種類が充実しているから」（30代女性／神奈川県）」
「観光もできて温泉も楽しめるのでオススメ」（40代男性／山口県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
宮島島内には現在3軒の温泉宿があり、宮島の地下深くや紅葉谷から湧き出る天然温泉、そして効能豊かな人工温泉を楽しむことができます。静かな環境で特別な癒やしの時間を過ごせるのが魅力です。
一方、対岸の小高い丘に位置する宮浜温泉は、1964年（昭和39年）に開湯した比較的新しい温泉地です。こちらの泉質はラドンを豊富に含むラジウム泉（単純弱放射能低温泉）。ほぼ透明で無味無臭のお湯は肌触りが良く、「美肌の湯」としても親しまれています。
「宮島・宮浜の温泉」周辺には何がある？周辺観光の目玉は、なんといっても世界遺産の「厳島神社」です。海に浮かぶ大鳥居や寝殿造りの美しい回廊は、潮の満ち引きによってその表情を変え、訪れる人々を魅了します。また、宮島の主峰・弥山（みせん）へはロープウェイで登ることができ、山頂からは瀬戸内海の多島美を一望できます。
グルメも見逃せません。特産品の「牡蠣」は、焼き牡蠣やカキフライ、牡蠣めしなどバリエーション豊かに楽しめます。さらに「あなごめし」や、お土産の定番「もみじ饅頭」も外せません。最近では揚げたてのもみじ饅頭をその場で味わうのも人気です。
アクティビティ派には、宮島周辺を巡るクルーズや、もみじ饅頭の手作り体験などもおすすめです。温泉地を拠点に、妹背の滝（いもせのたき）や経小屋山（きょうごやさん）への散策も楽しめ、歴史・自然・食のすべてがそろった充実の旅を叶えてくれます。
「観光もできて温泉も楽しめる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「宮島の観光もできて、温泉も入れて、プランが組みやすいところです」（30代女性／東京都）」
「ホテルや旅館、民宿と宿の種類が充実しているから」（30代女性／神奈川県）」
「観光もできて温泉も楽しめるのでオススメ」（40代男性／山口県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)