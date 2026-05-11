【無印良品】パッキン一体型でお手入れ簡単！ 真空断熱ハンドルタイプボトルが新登場
無印良品から、使い勝手を追求した「真空断熱構造 保温保冷ボトル ハンドルタイプ」が登場しました。本体壁面を二重の真空構造にすることで、飲み物の温度を長時間キープ。パーツが少なく、毎日のお手入れが劇的に楽になる工夫が詰まっています。
【投稿】無印良品公式Xのボトル商品
▼真空断熱構造 保温保冷ボトル ハンドルタイプ 500mL（税込2290円）
持ち運びしやすいハンドル付きで、飲みたいときにさっと取り出せます。500mLサイズは日常使いに最適で、スモーキーグリーンやマットなブラックなど、無印良品らしい落ち着いたカラー展開が魅力。ユーザーからも絶賛の声が届いています。
▼ハンドルタイプ 350mL / 750mL（1990〜2490円）
ちょっとした外出に便利な350mLから、たっぷり入る750mLまでラインナップ。表面は滑り止めのようなザラザラとした質感で、落としにくい工夫も。自分用にはもちろん、家族で色違いをそろえて使うのもおすすめです。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xのボトル商品
ストレスフリーな設計！このボトルの最大の特徴は、蓋とパッキンが一体化していること。パーツを分解する手間がなく、食洗機にも対応しています。内側には汚れが付きにくいクリーンミラー加工が施され、口当たりが良く鉄臭さを感じにくい構造になっています。
持ち運びしやすいハンドル付きで、飲みたいときにさっと取り出せます。500mLサイズは日常使いに最適で、スモーキーグリーンやマットなブラックなど、無印良品らしい落ち着いたカラー展開が魅力。ユーザーからも絶賛の声が届いています。
サイズ展開も豊富！ ライフスタイルに合わせて選べるハンドルタイプは500mLのほか、用途に合わせて選べる複数のサイズが用意されています。他のシリーズと口径が共通なため、蓋を付け替えてカスタマイズすることも可能です。
▼ハンドルタイプ 350mL / 750mL（1990〜2490円）
ちょっとした外出に便利な350mLから、たっぷり入る750mLまでラインナップ。表面は滑り止めのようなザラザラとした質感で、落としにくい工夫も。自分用にはもちろん、家族で色違いをそろえて使うのもおすすめです。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)