「お尻の下あたりを押さえて倒れたけど...」三笘薫の負傷に“百獣の王”が見解。そして祈る、願う「日本の宝なんだ、頼むよ神様」

「お尻の下あたりを押さえて倒れたけど...」三笘薫の負傷に“百獣の王”が見解。そして祈る、願う「日本の宝なんだ、頼むよ神様」