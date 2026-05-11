「お尻の下あたりを押さえて倒れたけど...」三笘薫の負傷に“百獣の王”が見解。そして祈る、願う「日本の宝なんだ、頼むよ神様」
ブライトンに所属する日本代表の三笘薫が、北中米Ｗ杯のメンバー発表を前にまさかの負傷に見舞われた。
現地５月９日に行なわれたプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で55分、左サイドで胸トラップして、抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏あたりをおさえて倒れ込む。そのまま無念の負傷交代となった。
翌日に、日本代表の森保一監督が、囲み取材で「軽傷を願っていますが、おそらくそうではないという印象的なところは聞いています」とコメント。状態が懸念されるなか、“百獣の王”の異名をとるタレントの武井壮さんが自身のXを更新。三笘の負傷を知らせるニュースを引用し、以下のように発信した。
「ぐぬぬ お尻の下あたりを押さえて倒れたけど、ハムストリングの上部の靱帯付着部とかじゃない事を祈る 速く走る人には生命線で 治ってもなんども簡単に剥がれて、スタートを全開で走れなくなるし 低いポジションで走り出すことに嫌悪感を持ってしまう ただの肉離れであってくれと心から願う、日本の宝なんだ、頼むよ神様」
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない」と試合後に語っている。とにかく、大事に至らないであってほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
現地５月９日に行なわれたプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で55分、左サイドで胸トラップして、抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏あたりをおさえて倒れ込む。そのまま無念の負傷交代となった。
翌日に、日本代表の森保一監督が、囲み取材で「軽傷を願っていますが、おそらくそうではないという印象的なところは聞いています」とコメント。状態が懸念されるなか、“百獣の王”の異名をとるタレントの武井壮さんが自身のXを更新。三笘の負傷を知らせるニュースを引用し、以下のように発信した。
「ぐぬぬ お尻の下あたりを押さえて倒れたけど、ハムストリングの上部の靱帯付着部とかじゃない事を祈る 速く走る人には生命線で 治ってもなんども簡単に剥がれて、スタートを全開で走れなくなるし 低いポジションで走り出すことに嫌悪感を持ってしまう ただの肉離れであってくれと心から願う、日本の宝なんだ、頼むよ神様」
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない」と試合後に語っている。とにかく、大事に至らないであってほしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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