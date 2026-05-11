香港競馬のシーズン（9月から翌年7月）最後のG1となるチャンピオンズ＆チャターC（24日、シャティン芝2400メートル）は11日、香港調教馬の無料登録と海外調教馬の追加登録が締め切られ、香港ジョッキークラブが登録馬9頭を発表した。

海外調教馬の無料登録は4月27日に締め切られ、カタール遠征の前走アミールトロフィーを制したディープモンスター（牡8＝池江、父ディープインパクト）、今年初戦の前走日経賞で3着のローシャムパーク（牡7＝田中博、父ハービンジャー）と日本馬2頭が登録している。

地元馬は7頭で4月26日の前走クイーンエリザベス2世Cを制し、14度目のG1制覇を飾ったロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）は1月のスチュワーズC（芝1600メートル）、2月の香港ゴールドC（芝2000メートル）を合わせ、史上3頭目の香港3冠制覇（過去に93/94年シーズンのリヴァーヴァードン、24/25年シーズンのヴォイッジバブルが達成）にチャレンジする。

その他、ロマンチックウォリアーの僚馬で、3日に同舞台の前走クイーンマザーメモリアルC（G3）で重賞初制覇を飾ったロマンチックトール（セン5、父ジャスティファイ）、昨年の香港ダービー馬で4月26日の前走チャンピオンズマイル2着と好走したキャップフェラ（セン5＝ルイ、父スニッツェル）などが登録した。

登録馬は以下の通り。

ウイニングウイング

カーインジェネレーション

キャップフェラ

ジェントルマンレガシー

ディープモンスター

ナンバーズ

ローシャムパーク

ロマンチックウォリアー

ロマンチックトール