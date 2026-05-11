松本伊代、俳優息子が作ってくれた母の日ディナー公開「イタリアンレストランかと」「素敵なプレゼント」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの松本伊代が5月10日、自身のInstagramを更新。息子が作ってくれた母の日の料理を公開した。
【写真】60歳元アイドル「親孝行で感動」30歳俳優息子手作りのイタリアンディナー
松本は長男で俳優の小園凌央をメンションして「＃夕飯作ってくれた」というハッシュタグを添え、「Happy Mother’s Day！Thanks， my boys！」とコメント。白い器に美しく盛り付けられたフェットチーネパスタとサラダ、スープが並んだ食卓や、淡いピンクのカーネーションやバラなどのフラワーアレンジメントのプレゼントを公開した。
この投稿に、ファンからは「親孝行で感動」「イタリアンレストランかと」「息子さん料理上手」「素敵なプレゼント」などの声が上がっている。
松本は、タレントのヒロミと1993年に結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】60歳元アイドル「親孝行で感動」30歳俳優息子手作りのイタリアンディナー
◆松本伊代、息子が作ってくれた料理公開
松本は長男で俳優の小園凌央をメンションして「＃夕飯作ってくれた」というハッシュタグを添え、「Happy Mother’s Day！Thanks， my boys！」とコメント。白い器に美しく盛り付けられたフェットチーネパスタとサラダ、スープが並んだ食卓や、淡いピンクのカーネーションやバラなどのフラワーアレンジメントのプレゼントを公開した。
◆松本伊代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「親孝行で感動」「イタリアンレストランかと」「息子さん料理上手」「素敵なプレゼント」などの声が上がっている。
松本は、タレントのヒロミと1993年に結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
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