

グランドマート 岡山・北区津高

中東情勢の影響で、スーパーでは「ごみ袋」や「プラスチック容器を使う食料品」などに値上げの動きがみられます。

（グランドマート／岡本和恵 取締役）

「4月上旬から、メーカーから『ものが少なくて、十分に商品が入ってこない、値上げせざるを得ない』と情報が入っています」

岡山市北区のスーパー、グランドマートでは5つのメーカーのごみ袋やポリ袋を取り扱っています。中東情勢の影響でプラスチック製品の原料調達が不安定になっていることなどを理由に、メーカーから「6月1日以降、約3割値上げする」という通知があったということです。

（買い物客は―）

「困る。ごみを出さんようにしないといけない」

この店では生鮮食品などを入れるポリ袋を無料で配布していますが、こうした業務用のポリ袋は、4月にメーカーが値上げしました。

そして、値上げは食品にも――。

（松木梨菜リポート）

「納豆の売り場です。こちらの紙には、出荷調整のため品薄になる可能性があると書かれています」

納豆のパックや外装のフィルムはプラスチックでできています。豆腐もパックなどにプラスチックを使っています。

（グランドマート／岡本和恵 取締役）

「必然的に容器が10円上がったら、商品も10円上げざるを得ない」

グランドマートによりますと、豆腐は早ければ6月から、納豆は7月から値上げすると各メーカーから通知があったということです。

（グランドマート／岡本和恵 取締役）

「今の物価高に対応するだけでも、食費にしても生活費にしても大変だと思うんです。お客さまが一番食卓や生活からなくなって困るものを、何とかしないといけない思いはあります」