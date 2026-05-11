お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが５月１０日、自身のインスタグラムを更新。

愛車のバイクとの２ショットを公開しました。



【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】 愛車のバイクと２ショット 「30年前のCIBIEのライトの優しい光…。」「"いつか…お前をもう一度輝かせる…必ず…"と箱付きで残しといてよかった…」





レイザーラモンＲＧさんは「30年前のCIBIEのライトの優しい光…。京都〜大阪〜東京と何回もの引越しでも"いつか…お前をもう一度輝かせる…必ず…"と箱付きで残しといてよかった…」と綴ると、バイクとライトの写真をアップ。







続けて「当時はGPZ400Rのカウル取ってこれ付けてました。」と、明かしました。



この投稿にファンからは「RGさん、札つきのバイク乗りですね！」・「マジでカッコいい!!」・「渋い」・「ドエレーCOOLじゃん」などの反響が寄せられています。







「バイク好き芸人」として知られる、レイザーラモンＲＧさんは、日々ＳＮＳを更新。

自身のバイクライフについて綴っています。









【担当：芸能情報ステーション】