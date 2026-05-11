タレントの堀ちえみが10日に自身のアメブロを更新し、母の日にがん闘病当時を振り返りながら日常への感謝を綴った。

【映像】堀ちえみ、韓国の美容皮膚科へ “施術後の姿”を披露

この日、堀は「母の日のディナー」というタイトルでブログを更新し、夫・尼子勝紀さん、娘・彩月さんとフランス料理店を訪れたことを報告。「今日は久しぶりの講演会でした」と明かし「7年前のがんの告知を受けた直後の、あの大変な時を思い出して…今ある日常に改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました」と講演会を振り返った。

続けて、がんを経験してから迎える母の日について「子たちから感謝の言葉をもらい、毎年毎年生きていることへの安堵感。そして何より、みんなと過ごせるしあわせを噛み締めています」とコメント。「たくさんお話ができること、何でも美味しくいただけること 歌えること笑えること 動けること希望があること なんでもない当たり前のことが味わえること。これからも感謝の気持ちを忘れずに生きていきたいと思います」と、日常への感謝を述べた。

最後に、彩月さんについて「彩月もあの時に比べて大人になったなぁ。感慨深い」とつづった。