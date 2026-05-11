　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1677(　　 992)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1860(　　1275)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2175(　　2123)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8200(　　2455)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 947(　　 580)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2204(　　2204)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 968(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1504(　　 359)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1092(　　 998)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1338(　　 555)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 115(　　　 0)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 511(　　 415)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2719(　　1787)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　82(　　　74)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 929(　　 831)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 76605(　 34399)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 337(　　 107)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　11(　　　 9)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 823(　　 567)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 4)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 41172(　 18786)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 193(　　 193)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4188(　　4188)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 177(　　 177)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 721(　　 721)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 22680(　 22680)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 104(　　 104)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース