主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月11日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1677( 992)
TOPIX先物 6月限 1860( 1275)
日経225ミニ 6月限 2175( 2123)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8200( 2455)
TOPIX先物 6月限 947( 580)
日経225ミニ 6月限 2204( 2204)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 968( 0)
TOPIX先物 6月限 1504( 359)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1092( 998)
9月限 20( 0)
TOPIX先物 6月限 1338( 555)
日経225ミニ 6月限 115( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 511( 415)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2719( 1787)
9月限 82( 74)
TOPIX先物 6月限 929( 831)
日経225ミニ 6月限 76605( 34399)
7月限 337( 107)
8月限 11( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 823( 567)
9月限 6( 4)
日経225ミニ 6月限 41172( 18786)
7月限 193( 193)
8月限 5( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 4188( 4188)
7月限 177( 177)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 721( 721)
9月限 20( 20)
日経225ミニ 6月限 22680( 22680)
7月限 104( 104)
8月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1677( 992)
TOPIX先物 6月限 1860( 1275)
日経225ミニ 6月限 2175( 2123)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8200( 2455)
TOPIX先物 6月限 947( 580)
日経225ミニ 6月限 2204( 2204)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 968( 0)
TOPIX先物 6月限 1504( 359)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1092( 998)
9月限 20( 0)
TOPIX先物 6月限 1338( 555)
日経225ミニ 6月限 115( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 511( 415)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2719( 1787)
9月限 82( 74)
TOPIX先物 6月限 929( 831)
日経225ミニ 6月限 76605( 34399)
7月限 337( 107)
8月限 11( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 823( 567)
9月限 6( 4)
日経225ミニ 6月限 41172( 18786)
7月限 193( 193)
8月限 5( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 4188( 4188)
7月限 177( 177)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 721( 721)
9月限 20( 20)
日経225ミニ 6月限 22680( 22680)
7月限 104( 104)
8月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース