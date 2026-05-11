外国証券 先物取引高情報まとめ（5月11日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5348( 5301)
9月限 99( 99)
TOPIX先物 6月限 8818( 8818)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 6月限 163778( 163778)
7月限 270( 270)
8月限 15( 15)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2536( 2482)
9月限 61( 61)
TOPIX先物 6月限 7289( 7289)
日経225ミニ 6月限 92356( 92356)
7月限 348( 348)
8月限 13( 13)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 83( 71)
TOPIX先物 6月限 48( 48)
日経225ミニ 6月限 578( 578)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 279( 279)
TOPIX先物 6月限 1889( 1881)
日経225ミニ 6月限 2058( 2052)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 218( 195)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 2889( 2889)
日経225ミニ 6月限 5383( 5383)
7月限 21( 21)
8月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 425( 358)
TOPIX先物 6月限 1222( 1222)
日経225ミニ 6月限 2052( 2052)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1162( 1162)
9月限 23( 23)
TOPIX先物 6月限 3788( 3788)
日経225ミニ 6月限 31616( 31616)
7月限 43( 43)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 158( 79)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 234( 234)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 94( 82)
TOPIX先物 6月限 333( 333)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 160( 160)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 81( 81)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5348( 5301)
9月限 99( 99)
TOPIX先物 6月限 8818( 8818)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 6月限 163778( 163778)
7月限 270( 270)
8月限 15( 15)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2536( 2482)
9月限 61( 61)
TOPIX先物 6月限 7289( 7289)
日経225ミニ 6月限 92356( 92356)
7月限 348( 348)
8月限 13( 13)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 83( 71)
TOPIX先物 6月限 48( 48)
日経225ミニ 6月限 578( 578)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 279( 279)
TOPIX先物 6月限 1889( 1881)
日経225ミニ 6月限 2058( 2052)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 218( 195)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 2889( 2889)
日経225ミニ 6月限 5383( 5383)
7月限 21( 21)
8月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 425( 358)
TOPIX先物 6月限 1222( 1222)
日経225ミニ 6月限 2052( 2052)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1162( 1162)
9月限 23( 23)
TOPIX先物 6月限 3788( 3788)
日経225ミニ 6月限 31616( 31616)
7月限 43( 43)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 158( 79)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 234( 234)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 94( 82)
TOPIX先物 6月限 333( 333)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 160( 160)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 81( 81)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース