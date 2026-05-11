　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5348(　　5301)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　99(　　　99)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8818(　　8818)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 6月限　　　163778(　163778)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 270(　　 270)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　15)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2536(　　2482)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　61(　　　61)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7289(　　7289)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 92356(　 92356)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 348(　　 348)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　83(　　　71)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　48(　　　48)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 578(　　 578)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 279(　　 279)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1889(　　1881)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2058(　　2052)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 218(　　 195)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2889(　　2889)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5383(　　5383)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 425(　　 358)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1222(　　1222)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2052(　　2052)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1162(　　1162)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3788(　　3788)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 31616(　 31616)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　43(　　　43)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 158(　　　79)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 234(　　 234)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　94(　　　82)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 333(　　 333)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 160(　　 160)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　81(　　　81)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース