　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14736(　 13202)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　79(　　　29)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16490(　 15876)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　 6月限　　　179904(　179904)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3667(　　2667)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　55(　　　55)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12656(　　8269)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 160(　　 110)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19054(　 16963)
日経225ミニ　 　 6月限　　　118583(　118583)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4081(　　3081)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　39(　　　39)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2146(　　 988)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 989(　　 955)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3931(　　3931)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2665(　　1046)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7673(　　2319)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3605(　　3585)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2022(　　1440)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7999(　　5048)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　8627(　　8627)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3090(　　1234)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3916(　　3843)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5169(　　5054)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3079(　　2886)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11480(　 11178)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 52944(　 52944)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1767(　　1767)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 544(　　 200)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1518(　　 476)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2883(　　 507)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5292(　　 830)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 692(　　 692)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1632(　　1632)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1323(　　1323)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　10(　　　10)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース