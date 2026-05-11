外国証券 先物取引高情報まとめ（5月11日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14736( 13202)
9月限 79( 29)
TOPIX先物 6月限 16490( 15876)
9月限 22( 22)
日経225ミニ 6月限 179904( 179904)
7月限 3667( 2667)
8月限 55( 55)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12656( 8269)
9月限 160( 110)
TOPIX先物 6月限 19054( 16963)
日経225ミニ 6月限 118583( 118583)
7月限 4081( 3081)
8月限 39( 39)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2146( 988)
TOPIX先物 6月限 989( 955)
日経225ミニ 6月限 3931( 3931)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2665( 1046)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 7673( 2319)
日経225ミニ 6月限 3605( 3585)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2022( 1440)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 7999( 5048)
日経225ミニ 6月限 8627( 8627)
7月限 34( 34)
8月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3090( 1234)
TOPIX先物 6月限 3916( 3843)
日経225ミニ 6月限 5169( 5054)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3079( 2886)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 11480( 11178)
日経225ミニ 6月限 52944( 52944)
7月限 1767( 1767)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 544( 200)
TOPIX先物 6月限 1518( 476)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2883( 507)
TOPIX先物 6月限 5292( 830)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 692( 692)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1632( 1632)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1323( 1323)
日経225ミニ 7月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14736( 13202)
9月限 79( 29)
TOPIX先物 6月限 16490( 15876)
9月限 22( 22)
日経225ミニ 6月限 179904( 179904)
7月限 3667( 2667)
8月限 55( 55)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12656( 8269)
9月限 160( 110)
TOPIX先物 6月限 19054( 16963)
日経225ミニ 6月限 118583( 118583)
7月限 4081( 3081)
8月限 39( 39)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2146( 988)
TOPIX先物 6月限 989( 955)
日経225ミニ 6月限 3931( 3931)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2665( 1046)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 7673( 2319)
日経225ミニ 6月限 3605( 3585)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2022( 1440)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 7999( 5048)
日経225ミニ 6月限 8627( 8627)
7月限 34( 34)
8月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3090( 1234)
TOPIX先物 6月限 3916( 3843)
日経225ミニ 6月限 5169( 5054)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3079( 2886)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 11480( 11178)
日経225ミニ 6月限 52944( 52944)
7月限 1767( 1767)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 544( 200)
TOPIX先物 6月限 1518( 476)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2883( 507)
TOPIX先物 6月限 5292( 830)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 692( 692)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1632( 1632)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1323( 1323)
日経225ミニ 7月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース