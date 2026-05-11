　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万1625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)

◯6万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)

◯6万1875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　88(　　88)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　40(　　40)
ソシエテジェネラル証券　　　　　27(　　27)
松井証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万2125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 6(　　 6)

◯6万2375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)

◯6万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　56(　　56)
JPモルガン証券　　　　　　　　　41(　　41)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万2625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース