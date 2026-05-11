「日経225オプション」6月限コール手口情報（11日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
シティグループ証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
◯6万3125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
SBI証券 34( 18)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
楽天証券 5( 3)
フィリップ証券 2( 2)
野村証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 5( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
ABNクリアリン証券 48( 48)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
シティグループ証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
SBI証券 34( 18)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
楽天証券 5( 3)
フィリップ証券 2( 2)
野村証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 5( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
ABNクリアリン証券 48( 48)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース