　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)

◯6万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
シティグループ証券　　　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　24(　　24)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　34(　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
野村証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　60(　　60)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　48(　　48)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース